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الإذاعة الإسرائيلية: إسرائيل تدرس التوجّه نحو صفقة تبادل أسرى بعد حادثة مقتل ثلاثة محتجزين في الشجاعية

Lebanon 24
16-12-2023 | 13:29
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