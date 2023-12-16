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نتنياهو: بعد هزيمة حماس ستصبح غزة منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية

Lebanon 24
16-12-2023 | 14:31
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