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غالانت: الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر بدأ من حي الشجاعية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-12-2023 | 14:35
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