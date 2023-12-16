Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن والد المحتجز الإسرائيلي إيتاي تشن: مقابلة الرئيس الأمريكي أسهل من مقابلة مجلس الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن المحتجزة الإسرائيلية السابقة عامي: ننتظر أن نسمع من مجلس الحرب الليلة الخطوط العريضة لصفقة تبادل (الجزيرة)
lebanon 24
17/12/2023 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن المحتجزة الإسرائيلية السابقة عامي: حذرنا مجلس الحرب من أن القتال قد يضر بالرهائن وقد كنا على حق (الجزيرة)
lebanon 24
17/12/2023 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات المحتجزين بعد لقاء غانتس وغالانت: مجلس الحرب فهم معنى أن تفقد عائلات ذويها الرهائن برصاص الجيش (الجزيرة)
lebanon 24
17/12/2023 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عضوا مجلس الحرب غانتس وايزنكوت يستجيبان لطلب عائلات المحتجزين للاجتماع بهم الليلة (الجزيرة)
lebanon 24
17/12/2023 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:46 | 2023-12-16
16:44 | 2023-12-16
16:35 | 2023-12-16
16:26 | 2023-12-16
16:25 | 2023-12-16
16:12 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24