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مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال اقتحامها طولكرم (الميادين)

Lebanon 24
16-12-2023 | 16:11
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