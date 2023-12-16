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عائلات الرهائن تطالب اسرائيل ب"أن تقترح الآن خطة" تفاوض للإفراج عنهم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-12-2023 | 16:46
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