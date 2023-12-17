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وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة حاليا سيكون خاطئا وسيخدم حماس

Lebanon 24
17-12-2023 | 03:38
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