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وزيرة الخارجية الفرنسية من تل أبيب: فرنسا تدعو إلى هدنة فورية ودائمة في غزة

Lebanon 24
17-12-2023 | 03:50
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