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وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر مركبة مستوطن قرب الخليل بعد تعرضها لإطلاق نار دون وقوع إصابات

Lebanon 24
17-12-2023 | 04:56
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