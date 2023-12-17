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شركتا اتصالات: بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت للعمل تدريجيا في غزة (الشرق)

Lebanon 24
17-12-2023 | 09:55
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مجدداً.. خدمات الاتصالات والإنترنت تنقطع في غزة
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17/12/2023 18:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: عودة الاتصالات والإنترنت لبعض مناطق قطاع غزة بعد ساعات من الانقطاع (العربية)
lebanon 24
17/12/2023 18:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصادر محلية: بدء عودة الاتصالات تدريجيا إلى قطاع غزة
lebanon 24
17/12/2023 18:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة
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17/12/2023 18:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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