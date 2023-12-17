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صندوق الأمم المتحدة للسكان: 45 ألف حامل و68 ألف مرضعة في غزة تواجهن خطر "فقر الدم والنزيف والموت" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-12-2023 | 10:05
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