رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد تقديم واجب العزاء في الكويت: إنّ غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب بل للعالم العربي وللبنان بشكل خاص

Lebanon 24