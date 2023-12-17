ميقاتي من الكويت: كان الأمير الراحل، من خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، خير داعم، ومساند، ومؤيد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً

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