رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعليقا على حادث قتل 3 من الأسرى بالخطأ في غزة: آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى وسوف نتصرف بشكل صحيح (الجزيرة)

Lebanon 24