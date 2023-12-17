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الخارجية التركية: وزير الخارجية دعا نظيره الأميركي لاستخدام نفوذ واشنطن على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة

Lebanon 24
17-12-2023 | 13:10
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