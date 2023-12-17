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وزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية أطلقت سراح كوادر مستشفى العودة بعد 4 ساعات من استجوابهم في ظروف غير أخلاقية (الشرق)

Lebanon 24
17-12-2023 | 15:13
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