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إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
17-12-2023
|
15:15
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