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الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
17-12-2023
|
16:54
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