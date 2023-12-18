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وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات الأسرى ستبدأ اعتصاماً مفتوحاً اليوم أمام مبنى وزارة الأمن لتقديم مبادرة لإخراج أبنائهم
Lebanon 24
18-12-2023
|
00:24
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