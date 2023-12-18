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هيومن رايتس ووتش: الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل المساعدات

Lebanon 24
18-12-2023 | 00:38
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