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الأردن: اشتباكات بين حرس الحدود ومجموعات مسلحة منذ فجر اليوم على الحدود الشمالية

Lebanon 24
18-12-2023 | 01:55
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