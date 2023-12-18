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رويترز: تعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران دون ذكر الأسباب

Lebanon 24
18-12-2023 | 02:20
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