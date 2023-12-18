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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجموعة قرصنة إسرائيلية تعلن تنفيذ هجوم سيبراني على منظومة إمداد الوقود في إيران

Lebanon 24
18-12-2023 | 02:51
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