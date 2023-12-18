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"لبنان 24": قصف اسرائيلي استهدف أطراف بلدات علما الشعب والجبين والضهيرة وبليدا

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:06
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