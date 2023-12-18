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أخبار عاجلة
الجامعة العربية: إسرائيل لا تستهدف القضاء على حركة معينة كما تزعم بل تدمير إمكانية الحياة في غزة (الشرق)
Lebanon 24
18-12-2023
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05:54
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