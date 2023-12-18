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شركة نرويجية: ناقلة كيماويات تابعة لنا أصيبت بـ "جسم غير محدد" في هجوم بالبحر الأحمر (العربية)

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:10
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