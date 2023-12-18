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رويترز: شركة BP تقرر تعليق كل عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:30
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