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بوليتيكو عن مصادر استخباراتية: أميركا تجمع معلومات حول مدى التزام إسرائيل بقوانين الحرب (العربية)

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:04
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