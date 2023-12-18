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مجلس الأمة الكويتي يوجه بعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لأداء أمير البلاد اليمين الدستورية (الشرق)

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:27
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