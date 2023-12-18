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السفارة الأميركية بالقاهرة: نتطلع إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي (الشرق)

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:37
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