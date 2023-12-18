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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ أوستن أن هجمات الحوثيين "تشكل تهديدا لحرية الملاحة في العالم" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:58
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