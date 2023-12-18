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إنتهاء اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة خارجيّة فرنسا كاترين كولونا

Lebanon 24
18-12-2023 | 10:08
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره اليوم: الإتصالات الديبلوماسية التي نقوم بها دولياً وعربياً واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى بلدنا
lebanon 24
18/12/2023 20:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد تقديم واجب العزاء في الكويت: إنّ غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب بل للعالم العربي وللبنان بشكل خاص
lebanon 24
18/12/2023 20:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
18/12/2023 20:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصل الى الكويت في هذه الاثناء وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .
lebanon 24
18/12/2023 20:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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