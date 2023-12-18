وزيرة الخارجية الفرنسيّة من السرايا: من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب

Lebanon 24