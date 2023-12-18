هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تم الاقتراب من سفينة على مسافة 63 ميلا بحريا شمال غرب جيبوتي بواسطة 5 قوارب صغيرة تحمل أفرادا مسلحين (رويترز)

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