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وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب على لبنان وإسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (الحدث)

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:17
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