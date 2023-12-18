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جعجع: أعلن تضامننا الكامل مع أهالي غزة ونأمل انتهاء آلام أهلنا في الجنوب

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:29
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