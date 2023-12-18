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"رويترز" عن مسؤول في "حماس": منفتحون على مبادرات قطرية ومصرية بشأن تبادل المحتجزين يكون من شأنها وقف الحرب في غزة

Lebanon 24
18-12-2023 | 12:42
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