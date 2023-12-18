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5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
18-12-2023 | 13:28
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