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الأونروا: إسرائيل هجرت 1.9 مليون شخص من سكان غزة من منازلهم وهو أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ عام 1948 (الجزيرة)

Lebanon 24
18-12-2023 | 14:00
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