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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط عدة صواريخ أطلقت من سوريا في مناطق مفتوحة في الجولان من دون تفعيل صفارات الإنذار

Lebanon 24
18-12-2023 | 14:11
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