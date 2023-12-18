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"الخارجية" الأميركية: رأينا السلطة الفلسطينية تلعب دوراً بنّاء في الحفاظ على الاستقرار بالضفة بعد أحداث 7 تشرين الاول

Lebanon 24
18-12-2023 | 14:21
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