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"الجزيرة" عن "هآرتس": 27 قائداً سابقاً للجالية اليهودية دعوا بايدن برسالة لإعلان مبادرة سلام بهدف إنهاء حكم إسرائيل بغزة والضفة

Lebanon 24
18-12-2023 | 15:16
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