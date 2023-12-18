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أكسيوس: إسرائيل أبلغت أميركا أنها تريد إبعاد حزب الله 6 أميال عن الحدود

Lebanon 24
18-12-2023 | 18:32
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