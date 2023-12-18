Advertisement

أخبار عاجلة

بنك غولدمان ساكس يستبعد تأثيرا كبيرا لتعطل الشحن بالبحر الأحمر على أسعار النفط (العربية)

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة نرويجية: ناقلة كيماويات تابعة لنا أصيبت بـ "جسم غير محدد" في هجوم بالبحر الأحمر (العربية)
lebanon 24
19/12/2023 10:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس: نتابع عن كثب التوتر بالبحر الأحمر وتأثيره على حركة المرور في القناة (العربية)
lebanon 24
19/12/2023 10:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: إذا تم تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر سنجعلها تواجه "مشاكل غير عادية" (العربية)
lebanon 24
19/12/2023 10:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تدخل الحوثيين في حرية الملاحة بالبحر الأحمر "غير مقبول" (العربية)
lebanon 24
19/12/2023 10:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:08 | 2023-12-19
03:03 | 2023-12-19
02:56 | 2023-12-19
02:50 | 2023-12-19
02:48 | 2023-12-19
02:47 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24