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رويترز: أمبري لأمن الملاحة تقول إن سفينة قبالة السواحل اليمنية تلقت اتصالا من أخرى تتعرض لهجوم قرصنة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-12-2023 | 01:59
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