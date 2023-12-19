Advertisement

أخبار عاجلة

شركة أمن ملاحية: تم إبلاغ السفن بأن الهجوم فشل وأن جميع أفراد الطاقم بأمان (العربية)

Lebanon 24
19-12-2023 | 02:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البحرية البريطانية: تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة قبالة اليمن
lebanon 24
19/12/2023 14:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ميرسك للنقل البحري تعيد توجيه السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/12/2023 14:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "CMA CGM" تغيّر مسار بعض سفنها بسبب الهجمات على السفن التجارية بمنطقة البحر الأحمر (الحدث)
lebanon 24
19/12/2023 14:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة نرويجية: ناقلة كيماويات تابعة لنا أصيبت بـ "جسم غير محدد" في هجوم بالبحر الأحمر (العربية)
lebanon 24
19/12/2023 14:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2023-12-19
06:41 | 2023-12-19
06:16 | 2023-12-19
06:11 | 2023-12-19
05:50 | 2023-12-19
05:44 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24