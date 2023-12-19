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وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـmtv: حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين أولوية و"ما تعتلي همّ الخزينة فيا مصاري"

Lebanon 24
19-12-2023 | 02:48
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