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إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية (العربية)

Lebanon 24
19-12-2023 | 03:03
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