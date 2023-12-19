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صحة غزة: قوات إسرائيلية تحتجز 240 شخصا من كوادر طبية ومرضى ونازحين داخل مستشفى العودة (الشرق)

Lebanon 24
19-12-2023 | 03:25
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