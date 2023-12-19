ميقاتي في مجلس الوزراء : تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية

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