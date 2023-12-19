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ميقاتي في مجلس الوزراء : تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية

Lebanon 24
19-12-2023 | 03:30
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وصل الى الكويت في هذه الاثناء وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .
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